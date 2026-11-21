Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında yeni iddialar ortaya attı.

İran'da yönetim değişikliği meselesini fazla önemsemediğini belirten Trump, “İran’ın mevcut yönetimi daha akılcı hareket ediyor” dedi.

Trump’ın iddiasına göre, İran'la alıcı olacak bir anlaşma yapacağım. Kimsenin onların nükleer silaha sahip olmasına izin vermesine müsaade etmeyeceğim.

İslamabad Mutabakatı’na değinen Trump, “İran, mutabakat metni imzalandıktan sadece bir gün sonra anlaşmayı ihlal etti,” iddiasında bulundu.

