İranofobi olayı son anlarını yaşamakta

MHA, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün akşam Devlet Haftası münasebetiyle katıldığı basın toplantısında geçen iki sene içerisinde bölgenin bir çok sorunla karşı karşıya geldiğini belirterek, bölgedeki güvenliksizliğin bölge ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani “Bundan önce İslam İnkılabı’nın ilk yılları dışında kamuoyunda İran’a yönelik olumlu bir düşünce yoktu, ancak şu an İran’ı barışçıl amaçlar doğrultusunda hareket eden bir ülke olarak tanıyorlar. Şu an artık dünyadaki İranofobi algısı son buluyor” dedi.

Dış politika gibi çeşitli konularda da İran’ın acemice bir siyaset gütmediğini belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmaya varmak için bir gecede karar verilmediğini ve bu başarıya halkın direnişi sayesinde ulaşıldığını kaydederek, “Şu an Nükleer Anlaşma’nın dünya ve bölgeye bıraktığı etkisi hissedilirse de yaptırımların kalkmasından sonra daha belirgin bir şekilde göze çarpacaktır” diye ekledi.

İran’ın bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için çaba sarfettiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, Nükleer Anlaşma’nın doğurduğu fırsatlar sayesinde önceden İran’a şüpheyle yaklaşan ülkelerin şu an artık İran’a yönelik sıcak baktıklarını da ifade ederek, komşu ülkelerle mevcut ilişkileri artırmanın İran için büyük önem arzettiğini ve hatta İran’ın Suudi Arabistan ile bile iyi ilişkilere sahip olmak istediğinin altını çizdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca bölge ülkelerinin başka ülkelerin içişlerine karışmaması gerektiğini vurgulayarak, “Yemen halkı cesur bir halktır. Yemen’in binlerce hava saldırısına maruz kaldığına rağmen, bu ülke halkı direnişinden geri çekilmemiştir. Suudi Arabistan yetkililerinin de İran’la iyi bir ilişki sağlamak için gayret etmelerini ve günahsız insanların katledilmesine karşı çıkmalarını umarım” ifadesini kullandı.

İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerine de değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın Nülkeer Anlaşma öncesi de Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkelerle ilişkilerini geliştirdiğini ve şahsının neredeyse bütün Hazar Denizi ülkelerini de ziyaret ettiğini belirterek, “Bugün İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için iyi bir ortam sağlanmıştır. Bu ilişkilerin artırılması Hazar Denizi güvenliği ve Karabağ sorununun çözümüne de yardımcı olur” şeklinde konuştu.

M.K