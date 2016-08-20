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21 Ağustos 2016 - 00:34

İran Dışişleri Bakanlığı:

Erdoğan’ın İran ziyaretinin zamanı belli değil

Erdoğan’ın İran ziyaretinin zamanı belli değil

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın İran ziyareti için kesinleşmiş bir tarih olmadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, bazı medya kuruluşlarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyareti ile ilgili yer alan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, “Hala bu ziyaret için kesinleşmiş bir tarih mevcut değildir” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in geçen haftaki Türkiye temaslarının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da İran’a bir ziyaret düzenleyeceği açıklanmış ama bu ziyaretin ne zaman gerçekleştirileceği ile ilgili bilgi verilmemişti.

News Code 1860956

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