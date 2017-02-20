  1. Siyaset
20 Şubat 2017 - 10:32

“6. Filistin İntifadası’na Destek Konferansı”yla eş zamanlı:

“Hepimiz Filistin için” kampanyası başlıyor

“Hepimiz Filistin için” kampanyası başlıyor

“6. Filistin İntifadası’na Destek Konferansı”nın düzenlenmesiyle eş zamanlı, “hepimiz Filistin için” kampanyası da bugün akşam sosyal medyada başlatılacaktır.

“6. Filistin İntifadası’na Destek Konferansı”nın düzenlenmesiyle eş zamanlı, “hepimiz Filistin için” kampanyası da bugün akşam Kudüs saatiyle 18 ve İran saatiyle 19:30’da sosyal medyada başlatılacaktır.  

Başlığının “6. Filistin İntifadası’na Destek Konferansı”nın sloganından esinlenen bu kampanya kapsamında, Arap ve İngiliz kullanıcılar için “#معا_لدعم_فلسطین” ve “#Together4Palestine” haştegleri de oluşturulmuştur.

2 gün sürecek olan “6. Filistin İntifadası’na Destek Konferansı”, farklı ülkelerin meclis başkanları ve temsilcileri, Filistin hareketlerinin liderleri ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin katılımıyla Tahran’da gerçekleşecek.

News Code 1863349
Kamran AZAR

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