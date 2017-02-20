“Hepimiz Filistin için” kampanyası başlıyor

“6. Filistin İntifadası’na Destek Konferansı”nın düzenlenmesiyle eş zamanlı, “hepimiz Filistin için” kampanyası da bugün akşam Kudüs saatiyle 18 ve İran saatiyle 19:30’da sosyal medyada başlatılacaktır.

Başlığının “6. Filistin İntifadası’na Destek Konferansı”nın sloganından esinlenen bu kampanya kapsamında, Arap ve İngiliz kullanıcılar için “#معا_لدعم_فلسطین” ve “#Together4Palestine” haştegleri de oluşturulmuştur.

2 gün sürecek olan “6. Filistin İntifadası’na Destek Konferansı”, farklı ülkelerin meclis başkanları ve temsilcileri, Filistin hareketlerinin liderleri ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin katılımıyla Tahran’da gerçekleşecek.