Güvenli bir bölgede yaşamak İran için hayati bir konudur

İran ve Çevresindeki Bölgeler Uluslararası Oturumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Şu anda karşı karşıya olduğumuz en önemli sorun, yanlış poltikaların uygulanmasına yol açan bölgesel gelişmelerin yanlış anlaşılmasıdır. Sözü geçen bu yanlış anlama olayı, doğru olmayan çözüm yollarının önerilip uygulanmasına yol açarak, halihazırda bölgede kötü koşulların yerleşimine neden olmuştur. Ancak bu oturumun bölgesel sorunlara yönelik doğru tespitlerde bulunması ve güvenli bir bölgenin oluşumu için düzgün yöntemleri gün ışığına çıkartılmasına yardımcı olacağından hiç şüphem yok" ifadelerinde bulundu.

çevresindeki bölgelerin İran için epey önemli olduğunu kaydeden Zarif, konuşmasını şöyle sürdürdü: İran olarak güvenliğimiz ile gelişmelerimizin ülke içine dayanmasıyla birlikte bölgesel ve küresel işbirliğine de meyilliyiz. Bizim açımızdan güvenli bir bölgede yaşamak hayati bir konu iken İslam Cumhuriyeti, 40 senelik tarihi boyunca her zaman bölgedeki diyalog, işbirliği, terör ve aşırıcılığa karşı mücadele girişimine yardım etmeye çalışmıştır.