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13 Kasım 2017 - 12:03

Kanada Başbakanı'ndan İran'a teselli mesajı

Kanada Başbakanı'ndan İran'a teselli mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün gece İran-Irak sınırında meydana gelen deprem nedeniyle Twitter hesabında bir teselli mesajı paylaştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün gece İran-Irak sınırında meydana gelen deprem nedeniyle Twitter hesabında bir teselli mesajı paylaştı.

Justin Trudeau, bu mesajda şöyle yazdı: Bugün bize İran ve Irak'la ilgili acılı haberler ulaştı, Kanadalılar depremzedelerle yakınlarına içten taziyelerini bildirmek istiyor.

Daha önce de BM İran Koordinatörü Gary Lewis, bazı İranlı vatandaşların geçen gece meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı İran halkıyla devletine başsağlığı dilemeişti.

Dün gece İran-Irak sınırında gerçekleşen 7,3 büyüklüğündeki deprem İran'ın batı eyaletlerinde de hissedildi.

Edinilen bilgilere göre, deprem sonucu şimdiye kadar 200 kişi yaşamını yitirirken 1686 kişi ise yaralandı.

İran’ın batısında bulunan Kirmanşah eyaletine bağlı Serpol Zahab, Kasr-i Şirin, Cavanrud, Salas-i Babacani ve Gilan Garb ilçelerinde büyük hasar oluştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, merkez üssü Irak'taki Halepçe'nin 32 kilometre güneybatısı olan depremin, 33,9 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

News Code 1867710
Kamran AZAR

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