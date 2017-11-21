İran-Rusya-Türkiye Genelkurmay Başkanları'ndan önemli toplantı

İran-Rusya-Türkiye Genelkurmay Başkanları arasında yapılan Suriye başlıklı toplantı Rusya'nın Soçi kentinde düzenlendi.

Bu toplantı öncesinde de İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Rus mevkidaşı Valery Gerasimov ile görüşüp fikir alışverişinde bulundu. İran'ın Moskova Büyükelçisi Mahdi Senayi de bu oturuma katılan isimlerden biriydi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, İran-Rusya-Türkiye arasında gerçekleşecek üçlü toplantıya katılmak üzere dün Rusya'nın Soçi kentine gitmişti.

Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin bu toplantıda Rus ve Türk mevkidaşlarıyla birlikte savunma konusundaki işbirliği meselesini ele alacağı belirtilmişti.

Suriye'deki gelişmelerin geleceği, terör örgütleriyle mücadele ve üç ülkenin bu alanlarda yakın bir işbirliği yapması, sözü geçen toplantıda masaya yatıralacak başlıklardır.