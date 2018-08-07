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7 Ağustos 2018 - 12:13

İran yapımı animasyon San Fransisco’da gösteriliyor

İran yapımı animasyon San Fransisco’da gösteriliyor

İran sinemasını temsil eden “Seyirci” adlı kısa animasyon ABD düzenlenecek 11. yıllık İran filmleri festivalinde gösterilecek.

Şeyda Kaşi’nin yönettiği "Seyirci" adlı kısa animasyon ABD’nin San Fransisco kentinde düzenlenecek 11. yıllık İran filmleri festivalinde sinemaseverlerle buluşuyor.

Bu kısa animasyon ülkesinde yaşayan devrimin karşısında seyirci olarak kalan bir vatandaşın hikayesini anlatıyor.

Söz konusu festival önümüzdeki 22-23 Eylül’de ABD’nin evsahipliğinde düzenlenecek.

“Seyirci” daha önce Ukrayna’da düzenlenen 3. Uluslararası Cinemaway Film Festivali’nin “En İyi Kısa Animasyon Ödülü”nü kazanmıştı.

8 dakika ve 23 saniyelik animasyon daha önce Romanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Short to the Point Film Festivali ve Rusya’da düzenlenen Avrasya Sinema Festivali'nde gösterilmişti.

News Code 1871929
Muhammed BURHAN

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