İran Tarım Bakanlığı İklim Değişikliği Komitesi Başkanı Rıza Behramlu, COP31 öncesinde düzenlenen son koordinasyon toplantısında, İran İslam Cumhuriyeti heyetinin üyeleri arasında sürekli koordinasyon ve etkileşim sağlanmasının önemine dikkat çekti. Behramlu, bu adımların ülkenin zirvedeki varlığının etkinliğini artırmayı amaçladığını belirtti.

Söz konusu toplantı, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

COP31 ne zaman, nerede yapılacak?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. EXPO yerleşkesinde düzenlenecek organizasyon, 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım'daki kapanış oturumlarıyla sona erecek.

“Dünyanın İklim Zirvesi Türkiye'de. Hep Birlikte Daha Temiz Bir Geleceğe” mottosuyla gerçekleştirilecek konferans, iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin ortak politikalar geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor. İki hafta boyunca devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri Antalya'da bir araya gelecek.

COP31 kapsamında ana konferansın yanı sıra Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı (CMP21), Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı (CMA8) ve bilimsel, teknolojik ve uygulamaya yönelik yardımcı organların toplantıları da gerçekleştirilecek.