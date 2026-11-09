İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde ocaktaki fırında patlama meydana geldi. O sırada işçiler mesaideydi. Şiddetli patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinden ayrıntıları aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, ilk bilgilere göre olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisinin bulunduğunu aktardı. Patlama sonrası yangın çıktığını da söyleyen Ak, çok sayıda işçinin enkaz altında kaldığını belirtti.

