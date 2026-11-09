İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Seyyid Hamid Purmuhammedi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Erivan'da görüştü.

Görüşmede Paşinyan, Ermenistan ve İran arasındaki Ortak Hükümetlerarası Komisyonun etkin çalışmalarının önemini vurguladı.

Paşinyan, iki ülkenin çeşitli alanlarda ortak projeleri başarıyla uyguladığını ve bunların ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, Ermenistan-İran sınır altyapısının geliştirilmesi, ortak yol yapım projeleri ile enerji, tarım ve diğer alanlardaki işbirliği konuları da ele alındı.

İran heyeti 10 Kasım'da Erivan'da gerçekleştirilecek Ermenistan-İran Hükümetlerarası Ortak Komisyonu toplantısına katılacak.