Associated Press'in Suriyeli yetkililer ve bölgesel kaynaklara dayandırdığı habere göre Şam yönetimi, Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemenli güçleri eğitmek üzere bir grup askeri danışmanı bu ülkeye gönderdi.

Haberde, 36 Suriyeli askeri yetkilinin de Cidde'deki Suudi Arabistan ve Yemenli güçlerin ortak operasyon merkezini ziyaret ederek Husilerle yaşanan çatışmalardaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Suriyeli bir yetkili, yaklaşık 600 Suriyeli özel kuvvet askerinin gelecek hafta Suudi Arabistan'da konuşlandırılmasının planlandığını ve bu askerlerin Husilere karşı olası çatışmalara katılabileceğini söyledi.