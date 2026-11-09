İzmir Valiliği, Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik, 9 Kasım 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında gerçekleşen patlamaya dair gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, yaşanan elim kazada ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 vatandaş ile enkaz altından çıkarılan 2 vatandaşın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yaşanan bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 6’ya yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan, enkaz altında kalan diğer vatandaşlara ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmalarının ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.