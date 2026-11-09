Rus haber ajansı RIA Novosti’nin aktardığına göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Washington Post gazetesinin ABD’nin Çin’den İran’a karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmasını istediği yönündeki haberine ilişkin açıklamada bulundu.

Jiakun, Tahran ile Washington arasındaki anlaşmazlıkların diyalog ve müzakere yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek, çatışmaların devam etmesinin taraflardan hiçbirinin çıkarına olmadığını söyledi.

Çinli sözcü, sorunların çözümü için diplomatik yöntemlere başvurulması çağrısı yaptı.

Washington Post, ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Donald Trump’ın desteğiyle Çin’den İran üzerindeki nüfuzunu kullanarak savaşın sona erdirilmesine katkıda bulunmasını istediğini yazmıştı. Habere göre Pekin yönetimi de bu talebi Tahran’a iletti.

Çin, son günlerde Batı Asya’daki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. Gazetenin 2 Kasım 2026 tarihli haberine göre, Çinli üst düzey yetkililer Pekin’de İran, Suudi Arabistan ve Umman temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde Pekin yönetimi, gerilimin düşürülmesi ve anlaşmazlıkların siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.