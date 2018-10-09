Berhem Salih ile Adil Abdülmehdi’den önemli görüşme

Sumeria News’un aktardığı habere göre, yeni kabineyi kurmakla görevli olan yeni Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ülkenin Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yakından görüştü.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, görüşmenin esnasında iki taraf Irak’taki son gelişmelerle gelecek hükümeti kurma meselesini ele aldılar.

Taraflar ayrıca hizmet koşullarının iyileştirilmesi ile iş fırsatlarının yaratılmasını ve halkın teleplerini karşılamak için farklı güçler arasında işbirliği kurmanın stratejilerini tartıştılar.