Ruhani'den ABD'ye sert eleştiri: Yanılıyorsunuz!

Batı Azerbaycan eyaletini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Hoy kentinde halka seslenerek, “Beyaz Saray sakinleri gayretli İran halkının Aşura kültürü sayesinde bir tek büyük Allah’ın karşısında boyun eğdiğini ve başka hiçbir güce taviz vermeyeceğini iyi bilmeliler” ifadelerinde bulundu.

Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü: Düşmanlar İran halkına ekonomik baskı ile psikolojik savaş dayatmayı planlıyor; halkımıza yaptıkları bu baskılar sonucu onların zorbalığına teslim olacağımızı düşünüyorlar. Ancak aziz İran halkı bizim İslam kültürüne dayanarak sözümüzü tutacağımızı bilmelidir. Biz kimseye karşı ekonomik bir savaş başlatmadık fakat onlar bölgede art arda uğradıkları yenilgiler neticesinde İran’dan intikam almak istiyorlar.

Ruhani konuşmasının bir diğer kısmında ise şöyle dedi: Onlar bölgeye müdahalelerinin kesilmesinden İran milletinin sorumlu olduğunu düşünüyorlar. Irak, Suriye, ve Yemen’de hezimete uğradıkları için de İranlıların direnişini sorumlu tutuyorlar; yanılıyorlar, zira tüm bunlar bölgedeki milletlerin İran halkına omuz omuza vermesinden kaynaklanıyor.

ABD’nin İran halkının Türkiye, Irak ve Azerbaycan Cumhuriyeti’yle arasını bozamayacağını kaydeden Ruhani, “Beyaz Saray’ın bigileri maalesef bazen İran düşmanı münafıklar ile İsrail’e dayanıyor; onlar yaptıkları baskılar sonucu birkaç ay süresinde başarabileceklerini düşünüyordular. ABD’nin müttefiği olan Avrupa bile onların izlemek istediği yolu kınıyor. Tarihte ilk kez tüm dünya ABD’nin karşısında duruyor. Bu İran halkı ile dış politikamız için büyük bir onur” diye konuştu.

Ruhani son olarak şu açıklamaları yaptı: Batı Azerbaycan halkına Urmiye Gölü’nün yeniden canlandırılması konusunda daha önce verdiğim sözleri tutacağımı vurgulamak istiyorum. Hükümette yapılan plan kapsamında yeteri kadar gelişme kaydedemediğimize rağmen geride bıraktığımız yıllar boyunca hükümetin çabaları olmasaydı şu anda Urmiye Gölü’nde bir damla su bile bulamazdık.