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26 Aralık 2018 - 09:40

Devrim Lideri, Ayetullah Şahrudi'nin cenaze namazını ikame etti

Devrim Lideri, Ayetullah Şahrudi'nin cenaze namazını ikame etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün sabah saatlerinde vefat eden Ayetullah Seyyid Mahmud Haşimi Şahrudi'nin cenaze namazını ikame etti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün sabah saatlerinde İmam Humeyni (r.a) Müsellası’nda Ayetullah Seyyid Mahmud Haşimi Şahrudi'nin cenaze namazını ikame etti.

İki gün önce vefat eden Ayetullah Seyyid Mahmud Haşimi Şahrudi’nin cenaze töreni Tahran halkının yoğun katılımıyla başladı.

Sabahın erken saatlerinden beri Ayetullah Şahrudi’nin cenaze törenine geniş çaplı bir katılım gösteren Tahran halkı, İmam Humeyni (r.a) Müsellası’na akın etti.

Ayetullah Şahrudi'nin cenazesi törenin ardından toprağa verilmek için kutsal Kum kentine götürülecek.

News Code 1875338
Kamran AZAR

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