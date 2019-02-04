Uludağ'da şok! Vatandaşlar otelin çatısından düşen karın altında kaldı

Hürriyet muhabiri, Uludağ'da yaşanan feci olayla ilgili şunları anlattı:

Şu anda Uludağ’dayız. Birinci bölge, oteller bölgesindeyiz. Burada PTT binası var, onun metal çatısında biriken karlar önce iki genç kızın üzerine düştü. Biz tesadüfen olay yerindeydik. Tonlarca kar düştü diyebiliriz. Onları kurtarmaya çalışırken; çatının hemen yanındaki bölümün üzerindeki karlar da kurtarmaya çalışanların üzerine düştü.

Yarım saatlik çalışmayla küreklerle uğraşarak 5 kişiyi çıkarttık biz. Şu anda çalışmalar hala devam ediyor. Önce iki kişiydi, tahmin ediyorum; biz kurtarma çalışması yaparken hemen 1 metre öteme düştü. Orada 7-8 kişi vardı. Halen kar altında kurtarma çalışmaları devam ediyor. 40 kişilik, jandarma ve AFAD ekipleri çalışma yapıyorlar.

3 METRELİK KAR KÜTLESİ VAR

Gerçekten çok kötü bir durum var. Vatandaşlar ellerinde küreklerle kurtarmaya çalışıyorlar. Onlar ambulansla götürdüler. Kar araçları buraya girmekte zorlandı, çok da geciktiler açıkçası. Şu anda kurtarma ekipleri tam teçhizatlı çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 3 metrelik bir kar kütlesi var.

Biz onları kurtarmaya çalışıyorduk. Bu kez çatının diğer bölümü de benim yanıma düştü. Orada kurtarmaya çalışanlar da altında kaldı.

Biz o gençleri çıkardık, kurtarmaya çalışanlardan üçünü çıkarttık. Ancak çalışmalar halen devam ediyor. Çok küçük dar bir alan; 6 - 7 metre genişliği var, çatıdaki karlar dar yola düştü.

Bazı kayak yapılan tesisler var. Onların çatısında da yarım metreye varan karlar var. Orada da onlarca insan kayak yapıyor. Bunların kontrollü şekilde düşürülmesi gerekiyor ama maalesef insanlar altında kaldı.''