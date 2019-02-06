Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yoğun bakımda tedavi gören babası Talat Terim hayatını kaybetti. Talat Terim, Adana'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Haftasonu oynanan Alanyaspor maçının ardından ilk uçakla Adana'ya giden Fatih Terim, geçtiğimiz gün babasını ziyaret edip durumu hakkında bilgi almıştı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

"Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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