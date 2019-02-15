  1. Spor
15 Şubat 2019 - 15:06

Galatasaray CEV Kupası'nda yarı finale çıktı

Galatasaray CEV Kupası'nda yarı finale çıktı

Galatasaray, CEV Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Lindemans'a deplasmanda 3-2 mağlup olmasına karşın ilk maçta elde ettiği avantajla yarı finale yükseldi.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Lindemans'a deplasmanda 3-2 mağlup olmasına karşın adını yarı finale yazdırdı.

İstanbul'da yapılan ilk müsabakada Lindemans'a 3-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, bu sonuçla CEV Kupası'nda yarı finale çıktı.

Aalst kentinde oynanan karşılaşmadan Galatasaray, 21-25, 25-22, 25-16, 20-25 ve 15-9'luk setlerle mağlup ayrıldı.

AA'ya göre; Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, CEV Kupası yarı finalinde Rusya'nın Kuzbass Kemerovo takımıyla mücadele edecek.

News Code 1876659
Muhammed BURHAN

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