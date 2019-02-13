  1. Spor
13 Şubat 2019 - 11:57

Galatasaray'dan Badou Ndiaye kararı

Galatasaray'dan Badou Ndiaye kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Badou Ndiaye'yi gelecek sezon için tekrar kadrosunda görmek istiyor.

Galatasaray, sezon başında Stoke City Kulübü'nden kiraladığı Badou Ndiaye için yeniden çıkarma yapılacak.

Star'a göre, İngiltere ekibinin gelecek sezon için Premier Lig'e çıkma hayali suya düşmüş gözükürken teknik direktör Fatih Terim tecrübeli orta saha için şimdiden görüşülmesini istedi.

Badou Ndiaye'nin bir sene daha kiralanması hedefleniyor.

YILDIZLARA DİREKTİF

Galatasaray'da son dönemin formda isimleri Belhanda ve Feghouli ile teknik direktör Fatih Terim görüşme gerçekleştirdi.

Özellikle Trabzonspor maçında hücum organizasyonlarını neredeyse kusursuz gerçekleştiren ikiliden Terim, Benfica maçında da aynı performansı istedi.

News Code 1876609
Azar MAHDAVAN

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