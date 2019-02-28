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28 Şubat 2019 - 17:50

Zaharova: Soçi mutabakatı sonuna kadar uygulanmıyor

Zaharova: Soçi mutabakatı sonuna kadar uygulanmıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile İdlib'e ilişkin imzaladıkları, bu bölgenin teröristlerden arındırılmasını öngören Soçi Mutabakatı'nın tamamen uygulanmadığını söyledi.

Sputnik'e göre; haftalık basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'ya, 'Ankara'nın Soçi Mutabakatı'ndaki taahhütlerini yerine getirmemiş olmasının, bu anlaşmanın çöktüğü anlamına gelip gelmediği' şeklinde bir soru yöneltildi.

Zaharova yöneltilen bu soru karşısında, "Şöyle ifade edersem diplomasi diline daha uygun konuşmuş olurum: (Türkiye'yle İdlib hakkında yaptığımız) anlaşma, sonuna kadar uygulanmıyor." dedi.

Soçi'de imzalanan mutabakata göre, radikal terör örgütlerinin İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin 15 Ekim 2018'de dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil.

News Code 1876994
Muhammed BURHAN

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