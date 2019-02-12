Dolar yükselişini sürdürüyor

Dolar endeksinde yaşanan yükseliş 9. gününe girerken, Fed'in şahin mesajlarını güvercine çevirmesiyle başlayan gelişen ülkeler para birimlerindeki iyimserlik yerini değer kaybına bıraktı.

Dolar endeksi, aralık ayında Fed'in çok keskin sıkılaşma mesajları verdiği dönemdeki seviyesine yani 97 puan üzerine yeniden çıkarken gelişmekte olan paralar yüzde 1-2 arasında değer kayıpları yaşadı.

Türk Lirası ise Rus rublesi ile birlikte bir nebze pozitif ayrışırken kayıplarını yarım puan altında tuttu anca akşam sığ piyasada dolar/TL dün çıktığı 5.27 üzerinden bir atak daha yaparak 5.2860 TL'yi gördü.

Dolar kuru 12 şubat sabahında yükseliş eğilimini koruyarak 5.28 üzerinde güne başladı. Euro ise euro bölgesindeki zayıflamaya bağlı olarak 5.95'in biraz üzerinde.

Yurt içinde piyasalar bu hafta açıklanacak olan ödemeler dengesi, TCMB enflasyon beklenti anketi, işsizlik, bütçe gerçekleşmesi ve Aralık ayı sanayi üretimini izleyecek. S&P'nin açıklayacağı Türkiye raporunda bir görünüm değişikliğine gidip gitmeyeceği de bir başka merak konusu.