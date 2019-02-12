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12 Şubat 2019 - 15:41

Yemen ordusundan Suudilere ağır darbe

Yemen ordusundan Suudilere ağır darbe

Suudi askerlerin Yemen’in “al-Jawf” vilayetine girme çabaları bu ülkenin ordusu tarafından başarısız kaldı.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Suudi askerleri Yemen kuvvetlerinin kontrolü altındaki al-Jawf vilayetine girmeye çalıştılar.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, Suudi askerlerin söz konusu vilayete girme çabaları Yemen ordusuyla gönüllü halk komitelerinin müdahalesi sonucu başarısız kaldı.

Sözü geçen operasyon sırasında çok sayıda Suudi asker Yemen güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken birçok kişi de yaralandı.

Bunlara ilave olarak tarafların diğer savaş cephelerindeki çatışmaları devam ediyor.

News Code 1876585
Ruya FEREYDUNI

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