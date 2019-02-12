Yemen ordusundan Suudilere ağır darbe

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Suudi askerleri Yemen kuvvetlerinin kontrolü altındaki al-Jawf vilayetine girmeye çalıştılar.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, Suudi askerlerin söz konusu vilayete girme çabaları Yemen ordusuyla gönüllü halk komitelerinin müdahalesi sonucu başarısız kaldı.

Sözü geçen operasyon sırasında çok sayıda Suudi asker Yemen güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken birçok kişi de yaralandı.

Bunlara ilave olarak tarafların diğer savaş cephelerindeki çatışmaları devam ediyor.