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13 Şubat 2019 - 12:51

İran yapımı denizaltı yakında kullanıma sunuluyor

İran yapımı denizaltı yakında kullanıma sunuluyor

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı bugün katıldığı bir açılış töreninde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi bugün sabah saatlerinde bu kuvvetlere ait Gülistan Çocuk Hastanesi’nin açılış töreninde gazetecilere açıklama yaparak “Fatih isimli orta klasman denizaltımızı gelecek günlerde Cumhurbaşkanı Ruhani’nin katılımıyla Deniz Kuvvetleri donanmasına ekleyeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

Tuğamiral Hanzadi ilaveten sözlerine şunları da ekledi: Deniz Kuvvetleri İslam Devrimi sayesinde farklı havzalarda büyük kazanımlar elde etmeyi başarmıştır. Deniz Kuvvetleri’nin yeni komuta kadrosunun üğraşları neticesinde eskiden ulaştığımız başarıları devam ettireceğiz.

News Code 1876596
Kamran AZAR

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