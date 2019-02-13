Yemen'deki savaş ne zaman sona erecek?

Ruya FEREYDUNİ: İsveç'in başkenti Stockholm'da varılan ateşkes anlaşmasının ardından, Yemen ordusunun bu anlaşmaya bağlı kalmasına rağmen, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen’in liman kenti Hudeyde’ye yönelik art arda operasyon düzenleyerek, ateşkesi ihlal etmektedir.

Suudi koalisyonu Yemen’deki savaşı durdurmak istemiyor

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’e yaptığı ilk saldırı girişiminden yaklaşık dört yıl geçiyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkeleri Mart 2015’te Yemen’de Şii olarak bilinen Ensarullah Hareketi’nin (Husiler) ilerleyişini durdurmak için bu ülkenin kuzeyine yönelik askeri müdahalede bulundu. Operasyona 100 savaş uçağı ve 150 bin asker ile katılan Suudi Arabistan, istifa eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi’yi desteklemek için harekete geçti.

İç savaştan önce de Ortadoğu’nun en yoksul ülkeler listesinin ilk sıralarında yer alan Yemen'de, neredeyse dört yıldır susmayan silahlar nedeniyle durum bir tür felakete doğru sürükleniyor.

Suudilerin Yemen’e özellikle de okullara, hastanelere ve sivil bölgelere art arda düzenlediği hava saldırıları bu ülkede dehşetli bir insani krizin boy göstermesine neden olmuştur.

Suudi Arabistan'ın müttefiği olan Arap ülkeleriyle birlikte başlattığı savaşta 10 binden fazla sivil bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de yerinden edilmiştir. Birleşmiş Milletler (BM), Yemen savaşını dünyanın en kötü insani krizlerinden biri olarak tanımlıyor.

Yemen’de dört yıldır süren savaşın yol açtığı gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı insanların günlük yaşamına damgasını vuruyor. Ülkedeki açlık konusu önemli bir sorun haline gelirken çöküşe doğru yön tutan sağlık sistemi de kolera hastalığı gibi felaketlere dönüşüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) geçtiğimiz Ocak ayında bir rapor yayınlayarak söz konusu savaş kapsamında şimdiye kadar 6700'den fazla çocuğun öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

BM, Eylül 2018'de İsviçre’nin Cenevre kentinde taraflar arasında barış görüşmelerini gerçekleştirmeye çalıştı ancak yapılması planlanan bu görüşmeler, Husi heyetinin katılmaması nedeniyle ertelendi.

Yemen’deki iç savaş süreci için ateşkes ve diyalog çağrıları sürerken, ABD’nin desteği sayesinde Husilere karşı mücadele eden koalisyon güçleri, ülkenin insani yardım kapısı olarak görülen Hudeyde'yi ele geçirmek için bu kente yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı.

İsveç'te barış müzakeresi yapıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Bu doğrultuda, son zamanlarda dünyadaki en korkunç insani krizine yol açan savaş için çözüm bulma amacıyla Birleşmiş Milletler gözetimi ile İsveç’te Husiler ve Suudi koalisyonu arasında barış görüşmeleri gerçekleşti.

İsveç'te 6 Aralık'ta başlayan ve 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde limanı konusunda taraflar anlaşmaya varmayı başardı.

Bu anlaşmaya göre,"BM'nin limanda lider rolü"nü üstlenmesi, Yemen'e gönderilen insani yardımların mağdur halkın eline ulaşmasına izin verilmesi ve dolayısıyla da milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi bekleniyordu.

Ateşkes anlaşmasının kabulüyle sona eren müzakerelerin ardından İşgalci güçlere bağlı birlikler bu kentte çatışmaya devam etmektedir. Bu çatışmaların devamında sivillerin yaşadığı Hudeyde’deki yerleşim bölgeleri, okullar ve hastaneler Suudilere ait savaş uçakları tarafından yapılan saldırılara maruz kalmaktadır.

Suudi koalisyonu barış peşinde değil

İsveç'in başkenti Stockholm'da Yemenli taraflar arasında imzalanan anlaşmanın üzerinden yaklaşık üç ay geçtiğine rağmen sahada kayda değer bir gelişme yaşanmaması, anlaşmanın kağıt üzerinde kalacağı tezini güçlendiriyor.

Yemen'li güçlerin ateşkes anlaşmasına bağlı kalmasına rağmen, Suudi güçlerin anlaşmayı ihlal etme eylemleri Yemen’deki krizi çözme ile savaşı sona erdirme peşinde olmadığını gösteriyor.