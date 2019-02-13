Yemen'den İran'a tebrik mesajı

Abdulaziz bin Habtoor’un başkanlığında düzenlenen toplantıda Yemen ulusal Kurtuluş Hükümeti üyeleri İslam Devrimi zaferinin 40. yıldönümü dolayısıyla İran halkını tebrik etti.

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtoor, bu toplantıda İran halkına çeşitli alanlarda gelişmesi için başarılar dileyerek, İran’ın Filistin ile İslami direniş güçlerine Siyonist Rejim’e karşı müdacelede sağladığı büyük desteğine değindi.

Son 40 yılda İran’ın savunma, lojistik, tıp ve havacılık alanındaki kazanımlarına işaret eden Habtoor, bu başarıları Siyonistlere karşı İslami ümmeti ve direniş ekseninin "büyük gücü" olarak nitelendirdi.

Abdulaziz bin Habtoor, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin gündelik cinayetlerini yayınlayan İran basınını Yemen halkını destekleyip seslerini dünyaya yansıttığı için takdir etti.