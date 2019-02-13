İran'ın satranç oyuncuları Moskova'da düzenlenen turnuvaya katılıyor

Perham Maksutlu, Pouya Aydini, Muhammed Emin Tabatabai, Ehsan Ghaem Maghami, Arash Tahbaz ve Emir Riza Pour Ramazanali İran Satranç Federasyonu tarafından Rusya’da düzenlenen Aeroflot Turnuvası’na gönderilecek oyuncular.

19 Şubat'tan itibaren başlayacak yarışmalar 9 turda takip edilecek. Bu yarışmalarda İranlı oyuncular master kategorisinde rakipleriyle karşılaşacak.

Her yıl Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenen Aeroflot yarışmalarına İran Satranç Federasyonu’nu temsil eden oyuncular katılıyor.