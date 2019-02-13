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13 Şubat 2019 - 14:04

İran'ın satranç oyuncuları Moskova'da düzenlenen turnuvaya katılıyor

İran'ın satranç oyuncuları Moskova'da düzenlenen turnuvaya katılıyor

Yedi İranlı satranç oyuncusu Moskova’da düzenlenecek olan Ululararası Sartanç Turnuvası’na katılacak.

Perham Maksutlu, Pouya Aydini, Muhammed Emin Tabatabai, Ehsan Ghaem Maghami, Arash Tahbaz ve Emir Riza Pour Ramazanali İran Satranç Federasyonu tarafından Rusya’da düzenlenen Aeroflot Turnuvası’na gönderilecek oyuncular.

19 Şubat'tan itibaren başlayacak yarışmalar 9 turda takip edilecek. Bu yarışmalarda İranlı oyuncular master kategorisinde rakipleriyle karşılaşacak.

Her yıl Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenen Aeroflot yarışmalarına İran Satranç Federasyonu’nu temsil eden oyuncular katılıyor.

News Code 1876614
Ruya FEREYDUNI

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