Hasan Nasrullah'tan İran'a destek için teşekkür

Karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Beyrut’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile görüştü. İran’ın Lübnan Büyükelçisi Muhammed Celal Firuzniya’nın da hazır bulunduğu görüşmede Lübnan’ın son durumunun yanı sıra bölgedeki güncel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Hasan Nasrullah bu görüşmede, İslam Devrimi Lideri başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililer ve İran halkını Siyonist Rejim’e karşı duran Lübnan, Filistin ve İslami direniş güçlerine sağladığı büyük destekten dolayı tebrik ederek, bu desteklerin çelişti alanlarda zaferin gerçekleşmesine neden olduğunu söyledi.

Bakan Zarif de söz konusu görüşemde, İran’ın Lübnan halkı ve devletine destek konusundaki tutumunun değişmeyeceğini belirterek, çeşitli alanlarda her türlü yardım sunmaya hazır olduğunu kaydetti.