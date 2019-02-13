  1. Dünya
  2. Avrupa
13 Şubat 2019 - 17:57

Papa Venezuela'da arabuluculuk için uygun şartlar görmüyor

Papa Venezuela'da arabuluculuk için uygun şartlar görmüyor

Papa Franciscus, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gönderdiği mektupta, Venezuela'daki duruma Vatikan'ın müdahalesi için uygun şartların henüz oluşmadığını belirtti.

AA’nın haberine göre, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Venezuela'daki duruma Vatikan'ın müdahalesi ve ülkedeki siyasi krizde arabuluculuk yapması için uygun şartların henüz oluşmadığını belirtti.

Papa Franciscus, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Şubat'ta mektupla, ülkesindeki durumla ilgili yardım talebine yine mektupla cevap verdi.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Papa Franciscus'un Maduro'ya gönderdiği mektubun bir kısmını yayımladı.

Papa Franciscus, 7 Şubat tarihli mektubunda, Maduro'nun arabuluculuk talebine karşı Venezuela'da mevcut durumda uygun şartların oluşmadığını ifade etti.

Venezuela halkının ortak refahının her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutulması gerektiğini vurgulayan Papa, tarafların ülkede birlik ve barış için çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca Papa, "Venezuela'daki Katolik din adamlarının ülkedeki krizden barışçıl ve kurumsal şekilde çıkılması için büyük bir çaba sarf ettiklerini" kaydetti.

News Code 1876625

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 12 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler