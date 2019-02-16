Nihat Özdemir Ali Koç'u eleştirdi!

Sabah'a göre, Riva'da geçtiğimiz perşembe akşamı FIFA Başkanı İnfantino'nun onuruna verilen yemekte TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir içini döktü. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile FIFA Başkanı İnfantino, Türk futbolunun geleceğini masaya yatırırken, diğer yöneticiler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF'yi eleştiren açıklamaları gündemdeydi. Bir dönem sarı-lacivertli kulüpte başkan vekilliği görevini yürüten Nihat Özdemir, Ali Koç'un sözlerini şu şekilde değerlendirdi:

TFF YÖNETİMİNE BEN KEFİLİM

"Fenerbahçe'nin iç siyasetine karışmak istemiyorum ama tuttuğumuz kulübün durumu da herkesi derinden yaralıyor. Ali Koç'un yönetimi büyük beklentilerle göreve geldi ama bu beklentilerin çok uzağında kaldılar. Bir günah keçisi arıyorlar anlaşılan. Ben TFF'nin tarafsızlığının teminatıyım. Fenerbahçe'nin veya başka bir kulübün aleyhine hiç bir uygulamaya göz yummam. Koç'un yaptığı kendi günahına mazeret aramak. Üzülüyorum."