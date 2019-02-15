Cuma Namazı Hatibi'nden Devrim Lideri'nin bildirisine büyük destek

Bugün sabah saatlerinde Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, “İran halkının tüm kesimleri 11 Şubat yürüyüşlerine katılarak bu büyük vakaanın bambaşka bir havada kutlanmasına neden oldu; hatta şehitlerin de halkın arasında yer aldığını bile hissettirdi bize.” ifadelerinde bulundu.

Sistan ve Belucistan’daki Haş kentinde meydana gelen terör saldırısına işaret eden Cuma Namazı Hatibi sözlerini şöyle sürdürdü: Ülkemizin güvenliğini sağlayan cesur Devrim Muhafızları’nın yeşil formalı askerleri şehit düşürülmüştür. Allah’tan onları şehitler önderiyle mahsur etmesini talep ediyor canilerin ise ifşa edilmesini temenni ediyorum.

İslam Devrimi Lideri’nin yayınladığı bildirisine de değinen Hüccetül İslam Hac Aliekberi, “İslam Devrimi’nin ikinci 40 senesine girmek üzereyken büyük Allahımız bize önemli bir hediye armağan etti ve liderimiz yayınladığı ‘İkinci Adım’ bildirisinde bize yolun devamında nasıl davranacağımızı göstermiş oldu.” diye konuştu.

Geçici Tahran Cuma Namazı Hatibi söz konusu bildirinin gelişim sağlamak için devrimci olmak gerektiğini açık bir şekilde vurguladığını dile getirerek sözlerine şunları da ekledi: İslam Devrimi Liderimiz yayınlanan bildiride yer verdiği öneriler aracılığıyla halkımızın izleyeceği yolu belirlemiş oldu.