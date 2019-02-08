Tahran Cuma Namazı Hatibi’nden düşmanlara füze uyarısı

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, dün tanıtımı yapılan Dezful balistik füzesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Bu füze ülkenin savunma politikası kapsamında üretilmiştir. İran kendisini savunma konusunda çok kararlı ve bu konuda taviz verilmeyecektir. Yeni tanıtılan füzenin mesajı şuydu: Eğer düşmanlar İslam düzenine en ufak bir saldırı yapmak isterse füzelerimiz şimşek gibi başlarına çakılacaktır.”

Ayetullah Hatemi, İslam Devrimi’nin 40. zafer yıldönümü için yapılacak “11 Şubat Gösterileri”ne değinerek, “Düşmanlara inat bu sene kırk yılın en ihtişamlı gösterisi düzenlenecek.” dedi.

Bir Avrupalı yetkilinin ABD’nin kurduğu yeni mali mekanizmanın İran’ın FATF'e üyeliğiyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiasına dair Ayetullah Hatemi, “Niçin burnunuzu sokuyorsunuz? Bu İran halkını ilgilendiren bir kararıdır.” ifadesini kullandı.