  1. Ekonomi
21 Şubat 2019 - 10:43

Dolar/TL tutanaklar sonrası 5.33'ün üzerinde

Dolar/TL tutanaklar sonrası 5.33'ün üzerinde

Fed'in dün akşam açıklanan toplantı tutanakları sonrası dolar/TL hafif yükselişte.

Fed'in Ocak ayı toplantı tutanaklarının bu yıl olası bir faiz artırımı beklentilerini canlandırması doların çoğu para birimi karşısında yükselmesine neden oldu. 

Bloomberg'de yer alan habere göre, dün akşam Güney Afrika'nın elektriğinin yüzde 95'ini karşılayan Eskom için rekor kurtarma paketi açıklanmasıyla dolar gelişen ülke para birimleri karşısında yükselmiş ve kur 5.33'ü test etmişti. 

Dolar/TL  sabah saatlerinde de 5.33, euro 6.08'de, sepet kur 5.69'da seyrediyor. Dolar endeksi yüzde 0.1 artışla 96.46'dan işlem görüyor. 

Fed'in dün açıklanan tutanaklarında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı, bu da bu sene en az bir faiz artışı daha olacağına yönelik beklentileri artırdı. Tutanaklar sonrası dolar/TL gece saatlerinde 5.3429'a kadar yükseldi. 

News Code 1876799
Kamran AZAR

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