Dolar/TL ayın son gününe 5.32 seviyelerinde başladı

Dün 5.30'dan 5.28'e gerileyen Dolar/TL yeni güne hafif artıda başladı.

Bloomberg'in haberine göre, Fed Başkanı Jerome Powell Kongre'deki sunumunun 2. gününde yine "sabır" vurgusu yaptı. Powell Fed'in 4 trilyon dolar büyüklüğdeki bilançosunu daraltma operasyonunu bu yıl içinde sona erdireceğini söyledi.

Kur bu sabah %0.1 artışla 5.32 - 5.33 bandında, euro 6.06'da, sepet kur 5.69'da seyrediyor.

Rabobank Stratejisti Piotr Matys "Bazı alanlardaki vergi indirimleri gibi kısa vadeli çözümlerin dışında Türkiye'de dengeli ve sürdürülebilir büyüme için çok ilerleme sağlanamadı. Ekomomi yeniden büyümeye başladığında cari açıktaki genişleme ve enflasyonu kontrol altında tutabilmek en büyük 2 zorluk olacak" değerlendirmesini yaptı.

Yurt içinde bugün dış ticaret dengesi izlenecek. ABD'de ise 4. çeyrek büyüme verisi ve işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.