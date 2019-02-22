Dolar/TL güne 5.32 seviyelerinde başladı

Dün 5.31 - 5.33 bandında dalgalanan Dolar/TL yeni güne 5.32 civarında başladı, euro 6.04'te, sepet kur 5.68'de seyrediyor.
Önceki gün dolar/TL Fed'in son toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından gece saatlerinde 5.34’e yükselmişti. Ocak ayına ait tutanaklarda bu yıl faiz artırımı beklentilerinin canlı olduğu görülmüştü.
Kur son işlem gününe 5.32 seviyelerinde başladı, veri akışı sakin.
Dün 5.31 - 5.33 bandında dalgalanan Dolar/TL yeni güne 5.32 civarında başladı, euro 6.04'te, sepet kur 5.68'de seyrediyor.
News Code 1876809
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