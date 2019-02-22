  1. Ekonomi
22 Şubat 2019 - 10:58

Dolar/TL güne 5.32 seviyelerinde başladı

Dolar/TL güne 5.32 seviyelerinde başladı

Kur son işlem gününe 5.32 seviyelerinde başladı, veri akışı sakin.

Dün 5.31 - 5.33 bandında dalgalanan Dolar/TL yeni güne 5.32 civarında başladı, euro 6.04'te, sepet kur 5.68'de seyrediyor.

Önceki gün dolar/TL Fed'in son toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından gece saatlerinde 5.34’e yükselmişti. Ocak ayına ait tutanaklarda bu yıl faiz artırımı beklentilerinin canlı olduğu görülmüştü.

News Code 1876809
Kamran AZAR

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