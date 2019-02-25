  1. Ekonomi
25 Şubat 2019 - 10:14

Dolarda son durum

Dolarda son durum

Dolar kuru geçen hafta sıkışık bir aralıkta hareketli bir seyir izlemişti. Haftayı 5.32 seviyelerinden kapatan dolar/TL cephesinde bu hafta ABD - Çin ticaret görüşmeleri başı çekiyor.

Dolar/TL geçen hafta 5.25 - 5.35 arasındaki dar bir bantta sık dalgalanmasının ardından kapanışı 5.32 dolaylarında yaptı. Fed tutanakları, TCMB'nin zorunlu karşılık hamlesi ve rand cephesinde gelişmelerle hareketli bir hafta yaşayan piyasalarda bu hafta veri akışı pek yoğun değil.

İçeride çarşamba günü ekonomi güven endeksi, perşembe günü ise dış ticaret dengesi belli olacak. Dışarıda ise FED Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne yarı yıl para politikası sunumu yapması bekleniyor. Kapalı olan hükümet nedeniyle açıklanamayacak büyüme rakamları da bu hafta belli olacak.

News Code 1876878
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 2 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler