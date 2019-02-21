  1. Ekonomi
21 Şubat 2019 - 12:58

Petrol ABD stoklarındaki sınırlı artış sonrası yükselişini sürdürdü

Petrol ABD stoklarındaki sınırlı artış sonrası yükselişini sürdürdü

Petrol fiyatları, ABD'de petrol stoklarındaki sınırlı artış ve ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin iyimser haberlerle yükselişini sürdürdü.

Petrol fiyatları, ABD'de özel sektörün açıkladığı verilere göre ham petrol stoklarındaki sınırlı artış ve ABD ile Çin'in ticaret anlaşmasına yakın olduğuna ilişkin haberlerin ardından, kazançlarını üç ayın zirvesinden sürdürdü.

Vadeli petrol kontratları New York'ta yüzde 0.5 tırmandı ve yükselişini yedinci güne taşıdı. ABD'de özel sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü'nn (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta, Bloomberg'in Çarşamba günü açıklanacak resmi stok verileri için düzenlediği anketin tahmin medyanının yarısından az arttı. Görüşmeler konusunda bilgiye sahip bir kaynağa göre, Amerikalı ve Çinli müzaekereciler, nihai ticaret anlaşmasına baz oluşturacak birkaç mutabakat zaptı üzerinde çalışıyor.

Bloomberg'in haberine göre, ham petrol fiyatları bu yıl, OPEC + koalisyonunun, taahhüt ettiğinden daha fazla üretim kısıntısına giden dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın öncülüğünde, üretim kısıntıları ile yıla güçlü bir başlangıç yapmaları ile birlikte yaklaşık yüzde 25'lik bir ralli yaptı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, piyasanın Nisan ayına kadar dengeye kavuşmasını beklediğini söyledi. Ancak ticaret savaşı küresel büyüme görünümünü gölgelemeye devam ediyor.

News Code 1876802
Kamran AZAR

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