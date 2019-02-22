Petrol haftayı yükselişle geçmeye yöneldi

Petrol fiyatları, ABD ile Çin'in ticaret anlaşmasına yaklaştıklarına ilişkin işaretler ve yatırımcıların dikkatlerini ABD'de artan üretime karşın OPEC + koalisyonunun üretim kısıntılarına çevirmeleri ile birlikte üst üste ikinci haftayı da kazançla geçmeye yöneldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, vadeli petrol kontratları New York'ta Cuma günü hafifçe düştü ve haftalık kazancını yüzde 2.3'e düşürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü, dünyanın en büyük iki ekonomisinin farklılıkları giderme çabaları ile birlikte, Çin'in üst düzey müzakerecisi ile bir araya gelmeyi planlandığı kaydediliyor. ABD'de Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi verilerine göre, ham petrol stokları üst üste beşinci haftada da yükseldi ve üretim yeni bir rekor seviyeye daha çıktı.

Ham petrol fiyatları, aya düşüşle başlamasının ardından, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının agresif üretim kısıntıları ve bunun yanında, ABD ve Çin'in ticaret savaşını sonlandırmak istediğine yönelik güçlü işaretlerle birlikte rallisini yeniden başlattı. Suudi Arabistan petrol piyasasının Nisan ayına kadar dengeye kavuşmasını beklediğini kaydederken, ABD'de rekor seviyelerdeki ham petrol üretim görünümüm bozulmasına neden oluyor.