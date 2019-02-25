Petrol'de son durum

Petrol fiyatları, ABD'nin Çin ile ticaret savaşında ateşkesi uzatmasının dünyanın en büyük iki ekonomisinin görüş ayrılıklarını giderebileceği umutlarını artırmasının ardından kazancını varil başına 57 doların üzerinde korudu.

Bloomberg'e göre, vadeli petrol kontratları New York'ta, Cuma günü yüzde 0.5 tırmanarak üç ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra fazla değişmedi. ABD Başkanı Donald Trump, Twetter yoluyla yaptığı açıklamada, müzakerelerdeki "kayda değer ilerlemenin" ardından, 1 Mart'ta başlaması öngörülen Çin mallarına gümrük vergisi artışlarını erteleyeceğini belirtti. Öte yandan, ABD'de aktif petrol sondaj kuyusu sayısı geçen hafta düştü ve son üç haftada ilk kez geriledi.

Petrol fiyatları bu yıl, OPEC ve ortaklarının üretim kısıntılarının arz bolluğuna ilişkin endişeleri azaltması ile birlikte yaklaşık yüzde 26 yükseldi. Dünyanın en büyük enerji traderı Vitol Group'un CEO'su Russell Hardy, petrol fiyatlarının, üretim kısıntıları ve İran ve Venezuela'ya yönelik ABD yaptırımlarının rafinerilerin ihtiyaç duyduğu petrol miktarında darlık yaratmasından dolayı ralli yapmaya hazırlandığını kaydetti.

Tokyo'da Mizuho Securities Co. kıdemli analisti Makiko Tsugata, "Petrol piyasaları, ABD-Çin ticaret müzaekerlerindeki ilerlemeden destek buluyor. Zira bu ilerleme talep endişelerini azaltıyor," dedi ve "ABD'de aktif sondaj kuyusu sayısı azalsa bile, ABD'de üretim, kıyı petrolü sondajının daha verimli hale gelmesinden dolayı artıyor" şeklinde görüş bildirdi.

Nisan vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 15 sent düşerek, Tokyo saati ile 12:41'de varil başına 57.11 dolara geriledi. Kontrat Cuma günü 30 sent yükselerek 57.26 dolar ile 12 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesinden kapandı.

Nisan vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 23 sent düşerek varil başına 66.89 dolara geriledi. Kontrat Cuma günü 5 sent yükselerek 67.12 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 9.78 dolar primli işlem gördü.