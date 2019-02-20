Petrol fiyatları 3 ayın zirvesinde

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın üretim kısıntısı ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin iyimser beklentiler ile birlikte üç ayın en yüksek seviyesi yakınında tutundu.

Bloomberg'in haberine göre, vadeli petrol kontratları New York'ta, 11 Şubat'tan bu yana yüzde 7 civarında yükseldikten sonra yatay seyretti. Bloomberg'in hesaplamalarına göre, Suudi Arabistan Ocak ayında taahhüt ettiğinden daha fazla üretim kısıntısına gitti, ancak OPEC+ koalisyonunun 21 üyesinden sadece 10'u küresel arz bolluğunu gidermeyi amaçlayan anlaşmada taahhüt ettikleri miktara uymadı. ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri Salı günü yeniden başladı. ABD, anlaşma sağlanamaması durumunda, 1 Mart'ta Çin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortakları, ABD'de kaya petrolü üretimindeki artışın etkisi ile, geçen ay yeni bir arz kısıntısı anlaşmasına gitti ve bu durum petrol fiyatlarının bu yıl yüzde 24 artmasına yardımcı oldu. Rusya taahhüt ettiği kısıntı miktarının gerisinde kalan ülkeler arasında olmasına karşın, Moskova'nın piyasaya istikrar kazandırma konusunda Riyad ile işbirliğine devam etme istekliliği kazançlara destek sağladı.