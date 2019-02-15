Petrol üretim kısıntıları ile haftalık kazanca yöneldi

Petrol fiyatları, OPEC + koalisyonunun arz kısıntıları ve dünyanın en büyük kıyı petrol sahasında üretimin durdurulduğu yolundaki haberlerin ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişelere ağır basmasının ardından son bir ayın en büyük haftalık kazancına yöneldi.

Bloomberg'in haberine göre, vadeli petrol kontratları New York'ta yükselişini dördüncü güne taşıdı ve bu hafta yüzde 3.8 yükseldi. Rusya OPEC + koalisyonu ile varılan anlaşma dahilinde üretim kısıntılarını hızlandıracağını açıklarken, Suudi Arabistan, Energy Intelligence Group'a göre, bu hafta bir kazanın ana elektrik kablosunda hasara yol açması sonucu Safaniyah kıyı petrol sahasında üretimi durdurdu. Asya hisse senetleri Cuma günü, ABD ve Çin'in Beijing'de bu hafta gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinde çok az ilerleme sağladığının kaydedilmesinin ardından düştü.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OEPC) ve ortaklarının fiyatları desteklemek için üretimi kısacaklarını tekrar teyit etmeleri ile birlikte bu hafta rallisine tekrar başladı ve bu yılki kazancını yüzde 21'e yükseltti. İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımlar da üretimin azalmasına neden oluyor ve petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. Ancak ABD'de üretimin halen rekor seviyelerde olması ve petrol stoklarındaki artışla birlikte küresel büyümede yavaşlama işaretleri fiyatlardaki yükselişleri sınırlıyor.