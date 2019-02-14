Petrol fiyatlarında son durum

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Venezuela'nın ihracatındaki düşüşlerin ABD'de ham petrol stoklarındaki artışa ağır basması sonucu kazançlarını varil başına 54 dolar civarında korudu.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, önceki iki seansta yüzde 2.8 değer kazandıktan sonra yüzde 0.6 kadar daha yükseldi. Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Suudi Arabistan geçen hafta ABD'ye günlük 415,000 varil ile tarihinin en düşük ihracatını yaparken, Venezuela'da ihracat rekor seviyeye geriledi. ABD'de petrol stokları geçen hafta da artarak üst üste dördüncü haftayı da artışla geçti ve 2017 sonlarından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

Mart vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 25 sent yükselerek Seul saati ile 13:27'de varil başına 54.15 dolara çıktı. Fiyatlar Çarşamba günü yüzde 1.5 yükselerek 53.90 dolar ile bir haftanın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bloomberg'e göre; Nisan vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 37 sent ya da yüzde 0.6 yükselerek varil başına 63.98 dolara tırmandı.Kontrat önceki iki seansta yüzde 3.4 yükseldi. Küresel gösterge Brent petrolü, Nisan vadeli WTI'a kıyasla 9.44 dolar primli işlem gördü.