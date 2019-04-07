Rusya Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye çağrı

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayfan Safadi ile bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrasında yapılan basın toplantısında “Göçmenlerin Rukban kampından çıkarılmasını sağlamaya yönelik her türlü adıma hazırız. Ancak en basit ve en etkili çözüm ABD’nin bölgeyi yasadışı şekilde işgalini durdurması olacak” ifadelerini kullandı.

Sputnik'e göre, ABD’nin tek taraflı olarak El Tanf’ta 55 kilometrelik bir 'güvenli bölge' ilan ettiklerini duyurduklarına dikkat çeken Lavrov, "Rukban kampı bu bölgenin içinde. Çevresinde de ABD’lilerin fevkalâde işbirliği yaptığı yasadışı silahlı örgütler var, anladığım kadarıyla onlara güçlerini yeniden toplamaları için yardım ediyorlar" dedi.

Rusya’nın Rukban’daki göçmenlerin bölgenin dışına çıkabilmeleri için mücadele edeceğini belirten Lavrov, ABD’nin konuyla ilgili sorunun çözümüne daha yapıcı yaklaşmasını umduğunu ifade etti.

Lavrov, Ürdün’ün de dahil olmak üzere, göçmenlerin ülkelerine dönmesi için Şam’ı uygun koşullar sağlamaya teşvik ettiklerini, bu amaçla 30 bin yerin oluşturulduğunu aktardı. Lavrov, Ürdün’ün kamptaki göçmenlerin evlerine dönebilmesi için Rusya ve ABD ile işbirliğine hazır olduğunu da aktardı.