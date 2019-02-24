İslam Alman toplumunda inkar edilmez bir gerçektir

Alman haber ajansının aktardığı habere göre, Müslümanları Almanya’nın bir parçası olarak nitelendiren Almanya Parlamentosu Başkanı Wolfgang Schäuble bunun inkar edilmez bir gerçek olduğunu belirterek “İçişleri Bakanlığı’nda görev yaptığımda bile bu konunun önemine vurgu yapmıştım” dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer daha önce İslam karşıtı politikalarına uygun olarak, İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını ve ülkesinin İslam’la değil, Hıristiyanlık’la tanındığını bildirmişti.

Wolfgang Schäuble aynı zamanda “İslam da Almanya’daki diğer dinler gibidir ve takipçilerine saygı duyulur” ifadesini kullandı.