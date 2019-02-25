Hamas: Mahmud Abbas Filistin davası için büyük tehlike

Hamas'ın üst düzey isimlerinden Muşir el Mesri, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın görevinden geri çekilmekten başka çaresi yok. O Filistin halkının düşmanı haline gelerek Filistin davası için de büyük bir tehlike oluşturuyor. Siyonistlerle güvenlik işbirliği yapan Abbas, Filistin ulusal uzlaşıya karşı çıkarak politik ve güvenlik alanında kötü girişimlerde bulunuyor.” dedi.

Filistin Enformasyon Merkezi'ne göre; Mesri, “Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Mahmud Abbas için açılan ‘#Git’ başlıklı ‘hashtag’ın büyük ilgi görülmesi onun Filistin halkı arasında popüler olmadığı ve istenmeyen kişi olduğunu gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Filistin halkına Mahmud Abbas’ın yağmacılık girişimlerine karşı birleşme çağrısını yapan Mesri, halk tarafından Filistin davasını koruyacak liderlerin seçilmesi gerektiğini belirtti.

Bunlara ilave olarak Mesri, “Mahmud Abbas'ın uygulamaya çalıştığı ‘Yüzyıl Anlaşması’, Kudüs meselesini Siyonist Rejim’in lehine çözecek.” diye konuştu.