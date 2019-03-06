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6 Mart 2019 - 10:34

Amerika, İsrail ile Araplar arasında İran karşıtı koalisyon yapamaz

Amerika, İsrail ile Araplar arasında İran karşıtı koalisyon yapamaz

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Amerika'nın İsrail ile Araplar arasında kuracağı İran karşıtı koalisyonun gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, sosya medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması'nın hezimete uğrayacağını sölyedi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre; Ebu Merzuk paylaşımında, Amerikan yönetiminin kendi görüşü yönünde Filistin meselesini çözme planıyla birlikte İsrail ve Arap müttefikleriyle İran karşıtı koalisyon kurma çabasının da gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Ebu Merzuk, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Yüzyılın anlaşması Filistinlilerin kesin muhalefeti ve Arap ülkeleri arasında fikir birliği olmaması nedeniyle başarısız kalacak. Varşova Zirvesi'nin başarısızlığı da bu konunun açık bir göstergesidir."

News Code 1877137
Muhammed BURHAN

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