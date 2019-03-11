Hamas: İsrail, işlediği cinayetlerin bedelini ödeyecek

Filistin Bilgilendirme Merkezi’nin aktardığı habere göre, Hamas Hareketi dün teftiş yapmakla görevli olan “ Sulame Kebene” adında genç bir Filistinlinin “ Eriha” kenti yakınlarında şehit düşmesine tepki olarak şöyle bir bildiri yayınladı: Siyonist ordusu bir kez daha gençlerimizden birinin şehit düşmesine neden oldu. İsrail Batı Şeria’ya defalarca düzenlediği bu saldırganlığın bedelini ödeyecek.

Hamas tarafından yayınlanan bildirinin devamında “ Bu cinayet de İsrail’in Filistin halkına karşı yaptığı saldırganlıklar listesinde yer aldı. Bu genç bir haftadan az bir sürede başka iki Filistinli gencin Ramallah’ta şehit olması ardından İsrail tarafından şehit düşürüldü” ifadelerine yer verildi.

Hamas ilaveten “ Filistin halkı İsrail’in cinayetleri karşısında asla susmayacak ve Siyonist Rejim de bu girişimlerin bedelini ödeyecek” açıklamasında bulundu.