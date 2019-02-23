Prens Selman'ın "Çin anlaşması" alay konusu oldu

Dün Asya turunun son ayağında Çin'de görüşmelerde bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın ülkedeki tüm eğitim kademelerinde Çince'nin ders olarak müfredata alınmasına karar vermesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Buna göre Suudi sanal kullanıcıları öğrencilere önce Arapça öğretmenin daha iyi olduğunu söylediler. Bazıları Arapça’nın da Çin okullarında öğretilip oğretilmediğini sordular.

Suudi Haber Ajansı’na göre, Çin dilinin müfredata dahil edilmesi Suudi Arabistan’daki öğrencilerin kültürel çeşitliliğini arttıracağı ve Vizyon 2030 kapsamında bu ülkenin gelecekteki ulusal hedeflerine ulaşılmasını amaçlıyor.