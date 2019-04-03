Çin'den İran’a taziye mesajı

Çin, İran'daki sellerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajı iletti.

İran genelinde birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan sel felaketi haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e gönderdiği taziye mesajında acılı aileler ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

İran'da 2 haftadan bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükselmişti.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, en az 478 kişinin de yaralandığını bildirmişti.